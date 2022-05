Sassari

Riciclo e lotta agli sprechi, con il fagiolo a fare da mascotte

Al via sabato e domenica il Circular tour, la festa dell’economia circolare che si terrà all’interno di 21 mercati coperti di Campagna Amica sparsi in tutta Italia (in Sardegna fa tappa a Sassari, nel mercato coperto di Luna e Sole).

Il Circolar tour è promosso da Coldiretti ed Eni ha l’obiettivo di coinvolgere le famiglie – e soprattutto i più piccoli – in un percorso educativo che unisce i temi del riciclo, del non spreco e della trasformazione degli scarti alimentare in energia.

La festa dell’Economia circolare prenderà vita a Sassari alle 10 di sabato 21, nel mercato di Campagna Amica di Luna e sole: assieme ad agricoltori, allevatori e dirigenti della Coldiretti (con il presidente regionale Battista Cualbu e il presidente di Agrimercato Nord Sardegna Gianni Muntoni) saranno presenti il sindaco di Sassari Nanni Campus, l’arcivescovo Gian Franco Saba e la prefetta Paola Dessì.

Nei mercati sarà allestito uno spazio interamente dedicato all’evento, che accoglierà anche due bidoni dedicati alla raccolta degli oli esausti e a quella degli scarti dell’ortofrutta, che poi saranno utilizzati dai bambini nel laboratorio sul compostaggio.

Saranno proiettati dei video educativi che serviranno a spiegare brevemente ai ragazzi i temi che poi affronteranno durante la giornata.

Protagonista della giornata, oltre ai bambini, anche un prodotto che farà da mascotte: per questo evento – il primo dei quattro previsti nel 2022 – è stato il fagiolo, che sarà riprodotto su un cartonato da sfruttare anche per foto ricordo.

Giovedì, 19 maggio 2022

