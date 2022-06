I bambini alla scoperta della musica: vacanze con “Estiamo insieme”

Marrubiu La Scuola civica “Alessandra Saba” propone i saggi di fine anno e dà il via alle pre-iscrizioni Vacanze e musica. Mentre gli allievi sono impegnati con i saggi di fine anno, la Scuola civica “Alessandra Saba” di Marrubiu lavora su qualche novità: «Vorremmo proporre per giugno e luglio un corso di propedeutica musicale rivolto ai più piccoli, in collaborazione con i Comuni della scuola», anticipa il direttore Andrea Piras. «Abbiamo pensato di chiamare l’iniziativa “Estiamo insieme”. Il progetto prevede il coinvolgimento dei bambini in attività legate al ritmo e al movimento del corpo, curate dai docenti della scuola. Sarà un primo approccio con la musica», prosegue il direttore. In attesa dell’estate, la Scuola civica di musica saluterà l’anno appena trascorso con le esibizioni finali degli studenti: appuntamento a Uras il 17 giugno con il saggio di pianoforte, il 19 giugno a Terralba con gli spettacoli degli allievi dei corsi di pianoforte, chitarra, batteria e basso, e il 21 giugno a Simaxis con i saggi di pianoforte e percussioni. Il 23 e 24 giugno sarà il turno degli allievi di canto moderno, batteria e musica moderna, di nuovo a Terralba. A Marrubiu i saggi di canto moderno e solfeggio saranno invece il 27 giugno, mentre quelli di pianoforte, chitarra classica e violino il primo luglio. Gli allievi di Mogoro di batteria, canto moderno e chitarra si esibiranno il 24 giugno, gli studenti di pianoforte il 4 luglio. Il 29 giugno sono in programma i saggi finali della Scuola civica a Santa Giusta, dove si svolgeranno le esibizioni di batteria, pianoforte, organetto, chitarra classica e fisarmonica. Sempre il 29 giugno, a Ollastra ci saranno i saggi degli allievi del corso di pianoforte. La Scuola civica di musica si prepara anche al nuovo anno scolastico 2022/2023 e apre ai futuri allievi le pre-iscrizioni per i corsi individuali e di gruppo. Da giovedì 16 giugno sarà possibile pre-iscriversi, anche da casa, senza recarsi in una delle 20 sedi della scuola: basterà visitare il sito web della Scuola civica di musica, che nella sezione dedicata alle iscrizioni mette a disposizione tutto il materiale informativo.



Il direttore della Scuola civica di musica di Marrubiu, Andrea Piras

Le domande di preiscrizione, gratuite e non vincolanti, dovranno pervenire entro venerdì 30 settembre. L’allievo potrà decidere in un secondo momento se iscriversi ai corsi musicali, che inizieranno lunedì 24 ottobre in tutti i Comuni che aderiscono alla scuola civica marrubiese: Albagiara, Baressa, Gonnostramatza, Gonnosnò, Masullas, Mogoro, Pau, Ollastra, San Nicolò d’Arcidano, Santa Giusta, Simaxis, Sini, Terralba, Uras, Villaverde, Gonnoscodina, Siris, Usellus, Pompu, Villaurbana. «Restano invariate le quote di iscrizione: 150 euro per il corso base e 300 euro per il corso professionale, divise in due rate», spiega il direttore Andrea Piras. Giovedì 9 giugno 2022

Fonte: Link Oristano