«Sono molto felice quando ballo, ma lo sono di più quando vedo i ragazzi ballare uniti sul palco. Quella è la ricompensa per i sacrifici che fanno, perché i giovani, soprattutto in questo periodo di pandemia, hanno bisogno di sentirsi importanti», conclude Gigliola Zedda.

Composta da sei ballerini, la rappresentanza folk di San Nicolò d’Arcidano è capitanata dalla maestra Gigliola Zedda, che ha proposto per il pubblico della BIT due esibizioni ispirate alla tradizione. «Sono chiamate Ballo delle Messaieddas e Ballu alligru», spiega Zedda. «Il primo, portato in tutte le piazze dalla nostra associazione dal 2010, è ballato da tre donne ed è dedicato al lavoro nei campi e ai giorni di riposo, Il secondo invece è un passo veloce a coppie che celebra la festa e l’allegria; all’interno della coreografia c’è anche il corteggiamento dell’uomo».

I ballerini di San Nicolò d'Arcidano alla BIT, con Giampaolo Piredda (organetto) e Alessandro Magrini (voce). Foto di Gigliola Zedda

Fonte: Link Oristano

