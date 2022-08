Terralba

Venerdì sera un appuntamento per la chiusura di stagione

La scuola di ballo di Terralba “Amèlie Danza” va in vacanza e saluta il pubblico con un saggio finale, che si terrà domani – 5 agosto – in piazza Caduti sul lavoro, a partire dalle 22.

Sulla pista allestita in piazza si alterneranno tutti gli allievi della scuola, suddivisi per età e tipo di disciplina: baby dance, danze latino americane in solo e in coppia, Country line dance. Insieme a loro ci saranno anche gli allievi di Macomer Dance, con le loro danze standard.

La scuola conta numerosi allievi di Terralba e dei paesi vicini, dai 3 ai 99 anni. “Di recente, alcuni dei nostri allievi hanno riportato enormi risultati”, racconta la maestra Elena Melis. “Chiara Mirai è campionessa del mondo di Country line dance, mentre Beatrice Tuveri e Gaia Careddu hanno ottenuto rispettivamente il primo e il secondo posto a New York alle gare di solo latin. Infine abbiamo schierato 23 ballerini ai campionati italiani”.

L’associazione sportiva terralbese è stata fondata nel 2015 da Fabio Obino ed Elena Melis, coppia di ballerini di danze latino americane nata nel 2009 con alle spalle numerosi traguardi: “Nel 2012 siamo entrati nella classe internazionale, nel 2015 abbiamo partecipato al nostro primo mondiale di Latin show in Cina, nel 2016 abbiamo partecipato ai campionati mondiali di Latino a Mosca, mentre nel 2017 siamo arrivati quarti ai campionati di Latin show a Vienna. Quest’anno poi siamo arrivati quinti alla gara Professional rising star che si è tenuta a New York”.

Tanti i successi per una scuola che insegna ai suoi allievi a non pensare esclusivamente alla vittoria, ma a seguire il proprio percorso di crescita sulla pista. “Insegniamo ai nostri ballerini che vincere non è l’obiettivo principale. La vittoria è un premio, ma è il risultato di tanti altri fattori che in quel momento preciso funzionano. La vittoria è essere bravi in quel momento. Noi invece teniamo di più al valore della danza, alla crescita come ballerini, alla determinazione e al giusto lavoro. È la qualità della danza che porta i risultati. Non insegniamo a nessuno che vincere fa diventare migliori”, conclude Elena Melis.

