Hotel e villaggio a Villasimius affittati tra un fallimento e l'altro, così i fratelli Seu volevano nascondere la bancarotta

Ci sono anche l’hotel Tre Lune e il villaggio turistico Altura di Villasius all’interno dell’inchiesta culminata, oggi, con gli arresti dal parte delle Fiamme Gialle di Oristano dei due fratelli imprenditori di Pattada, Mario e Tomaso Seu, rispettivamente di 61 e 73 anni, con uno dei presunti prestanome, Gianni Poddi, 56enne di Oristano, finiti ai domiciliari. Stando a quanto si apprende anche da fonti della stessa Guardia di finanza, nei documenti ufficiali dell’inchiesta figurano una serie di azioni, compiute per nascondere buchi milionari e, in parallelo, continuare a non presentare bilanci di varie aziende. Stando alle indagini dei finanzieri, emerge un buco di tre milioni evasi all’Agenzia delle entrate, mutui non pagati per 2,8 milioni e cinque milioni di beni, tutti sequestrati. Tutto inizia nel 2021, quando la NordSud Immobiliare naviga già in cattive acque: si è sotto concordato ma la società dei Seu ottiene il via libera, dal tribunale di Cagliari, per mettere in affitto hotel e villaggio turistico a una società, la Tursico srl, in mano a Tomaso Seu, dichiarato già fallito due anni prima. A a fine febbraio 2022, pochi giorni prima del fallimento ufficiale della società immobiliare dei fratelli di Pattada, entra in scena Mario Seu: tramite la Tursico firma un contratto di locazione con uno dei più grossi operatori turistici italiani (il nome non lo scriviamo perchè la realtà è risultata essere totalmente estranea alla vicanda). Hotel e villaggio passano di mano per poco più di centomila euro. Il nove marzo dell’anno scorso viene dichiarata fallita la NordSud, ma qualche giorno prima ecco spuntare le carte per l’affitto delle due strutture.

Sessantamila euro passano dalle casse della Tursico a quelle dell’immobiliare NordSud per una presunta “simulata cessione”. Soldi che, per gli investigatori, rappresentano una cifra irrisoria rispetto al potenziale reale. I denari, inoltre, è come se fossero rimasti in famiglia, visti i nomi dei protagonisti. Tomaso Seu è difeso dall’avvocato Mario Canessa di Cagliari, il fratello Mario e Gianni Poddi dall’avvocato Agostinangelo Marras di Sassari: “Tra domani, giovedì, e lunedì, ci saranno le udienze di convalida”, spiega Marras. “Al momento non mi è possibile rilasciare nessun tipo di dichiarazione”.