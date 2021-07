Horizon presenta l’iniziativa Prezzi Più Bassi tutto l’anno

Horizon presenta la prima novità della stagione. Nel reparto cura casa e igiene persona è partita l’iniziativa Prezzi Più Bassi tutto l’anno. Nello store sarà possibile acquistare tantissimi prodotti delle migliori marche a dei prezzi che resteranno bassi per l’intero 2021: detergenti, articoli usa e getta, prodotti per la cura della persona (capelli, corpo, viso), articoli per la prima infanzia e tanto altro. Convenienza e qualità rappresentano per Horizon il mix perfetto. E soddisfare le esigenze della clientela è l’obiettivo principale che Horizon vuole raggiungere.

Ma le novità non finiscono qui! Tantissime le promozioni attive nello store e dedicate alla casa, al fai da te, al tempo libero e ai nostri amici animali. Per saperne di più e per avere un’anteprima di tutte le offerte attualmente attive, basterà collegarsi al sito www.horizonwh.com, ai social network aziendali o recarsi presso il punto vendita.

Horizon si trova a Sestu, Ex S.S. 131 KM. 7.650. Il punto vendita è aperto tutti i giorni dalle 8.00 alle 21.00.

