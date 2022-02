Horizon presenta il nuovo Volantino.

Horizon si trova a Sestu, Ex S.S. 131 KM. 7.650 (nuovo ingresso fronte Ex S.S. 131). Il punto vendita è aperto tutti i giorni dalle 8.00 alle 21.00.

Ma non finisce qui! Il 17 febbraio ricorrerà la Festa Nazionale del Gatto. Nel punto vendita Horizon sarà possibile acquistare un dono o una coccola per i nostri amici felini.

Il mese di febbraio non è solo ricco di promozioni ma anche di importanti eventi da festeggiare. La festa di San Valentino, ad esempio, è un giorno indimenticabile e come tale merita di essere celebrato. Per questa romantica ricorrenza, Horizon propone una serie di articoli regalo da donare al proprio partner.

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail