Horizon anticipa la primavera! Dal 3 al 27 marzo, nel punto vendita, sarà attivo il nuovo volantino. Tante le promozioni dedicate alla cura degli spazi verdi: dal terriccio ai concimi, dagli accessori per l’irrigazione agli attrezzi da giardino. E poi recinzioni, arredo e illuminazione da esterno. Il nuovo volantino, ricco di offerte per il giardino, per la casa, per il mondo professional e per il bricolage, è consultabile e scaricabile accedendo al sito www.horizonwh.com

Horizon si trova a Sestu, Ex S.S. 131 KM. 7.650 (nuovo ingresso fronte Ex S.S. 131). Il punto vendita è aperto tutti i giorni dalle 8.00 alle 21.00.

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail