Hiv, il 16 luglio appuntamento con i test gratuiti offerti da Lila Cagliari

Il servizio di test rapido aperto dal 2016 ha ricevuto oltre 900 persone e ha erogato finora circa 1500 test complessivi per Hiv, Hcv e Sifilide. I dati dei primi 5 anni di attività sono stati presentati al congresso internazionale Hep-Hiv svoltosi online e a Lisbona lo scorso mese di maggio. Il servizio di test rapido è parte del progetto Test E So, parzialmente finanziato dalla Fondazione di Sardegna, Bando Annuale “Salute Pubblica, Medicina Preventiva e Riabilitativa” 2021. Il servizio sarà aperto anche il 29 luglio 2021, sempre su prenotazione.

“Rispondiamo all’esigenza delle persone che hanno scelto il nostro servizio di screening per la salute sessuale con 380 test eseguiti dal nostro staff sanitario nel 2021″ ha spiegato Giacomo Dessì, responsabile dei servizi di test di Lila Cagliari. “In questo anno registriamo un aumento delle richieste dovuto sia alla caratteristica del servizio non formale, gratuito e non giudicante sia alla semplicità di accesso: apertura serale e notturna, prenotazione telefonica e nessuna prescrizione medica”.

Venerdì 16 luglio apre il servizio di test rapidi offerti da Lila Cagliari. La prevenzione di Hiv, Hcv e Sifilide prosegue nel 2021 con il contributo della Fondazione di Sardegna. Gli operatori volontari offriranno il test rapido per Hiv, Hcv e Sifilide a chiunque deciderà di prenotarsi telefonicamente al 347 5565 300. Per accedere al servizio offerto dai volontari è necessario prenotare al centralino Lila aperto lunedì dalle 18 alle 21, mercoledì e giovedì dalle 18 alle 20.

