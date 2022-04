“Rispondiamo alle numerose richieste delle persone che hanno scelto il nostro servizio di screening per la salute sessuale con 164 test eseguiti dal nostro staff sanitario nei primi 3 mesi del 2022″ ha spiegato Giacomo Dessì, responsabile dei servizi di test di Lila Cagliari. “Le richieste sono tante, grazie alla caratteristica del servizio non formale, gratuito e non giudicante e grazie alla semplicità di accesso: apertura serale e notturna, veloce prenotazione telefonica e nessuna prescrizione medica”.

Mercoledì 20 e mercoledì 27 aprile sarà operativo il servizio di test rapidi offerti da Lila Cagliari. Gli operatori volontari offriranno il test rapido per Hiv, Hcv e Sifilide a chiunque deciderà di prenotarsi telefonicamente al 070/7968445 . Per accedere al servizio offerto dai volontari è necessario prenotare al centralino Lila aperto il lunedì, dalle 18 alle 21 e il mercoledì e il giovedì dalle 18 alle 20.

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail