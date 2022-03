Hashish, marijuana e un tirapugni: giovane denunciato a Selargius.

Ieri a Selargius, i carabinieri della locale Stazione, nell’ambito di un normale servizio di controllo del territorio, hanno denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere un diciottenne del luogo, disoccupato e incensurato. Al termine di una perquisizione personale e successivamente domiciliare, egli è stato trovato in possesso di due pezzi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, di un pezzo di hashish da 15,2 grammi, della somma contante di 480 euro e di vario materiale per il confezionamento delle sostanze stupefacenti in dosi. Il giovane era anche in possesso di un tirapugni in metallo. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro probatorio penale e verrà debitamente custodito in attesa di essere versato presso l’ufficio corpi di reato del Tribunale di Cagliari.

