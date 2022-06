I militari, durante un posto di controllo alla circolazione stradale, nelle vie del paese, hanno fermato i due che viaggiavano a bordo di un’autovettura ed hanno avvertito il classico odore di cannabis provenire dall’interno dell’abitacolo del mezzo, accentuato dalle alte temperature della giornata. La susseguente perquisizione personale e veicolare ha consentito di rinvenire 11 grammi marijuana, e 3 di hashish. Il tutto è stato sequestrato, assunto in carico e verrà custodito presso il Comando procedente in attesa di deposito presso il competente Ufficio Corpi Reato della Procura della Repubblica.

Ieri a Ussaramanna, i carabinieri della Stazione di Lunamatrona coadiuvati da personale del Radiomobile della Compagnia di Sanluri, nell’ambito di normali servizi di controllo del territorio, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, due cittadini romeni rispettivamente di 28 e 31 anni, entrambi autotrasportatori e censiti in banca data delle forze di polizia.

