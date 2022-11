Saranno acquistabili anche in Fiera per tutta la durata dell’evento.

I biglietti sono disponibili al costo di 10,00€ più 2,50€ di prevendita su www.boxofficesardegna.it e dai rivenditori Tipografia Emmegrafica (Via Giuseppe Zuddas 162, Monserrato), Altrove Shop (Via Luigi Enaudi 42, Cagliari) e Sabry Calzature (Via Redipuglia 32/A, Cagliari).

Le sorprese non finiscono qui: all’interno dell’evento saranno allestite aree tematiche con scenografie, figuranti e laboratori dedicati a Stranger Things, E.T, Ritorno al Futuro, Coco, Lilo e Stitch, La Storia Infinita e Avatar.

SFILATA DISNEY, PER LA PRIMA VOLTA IN ITALIA

Direttamente da Los Angeles e per la prima volta in Italia, potrete incontrare Nikola Ðuričko, l’attore che ha interpretato Yuri Ismaylov nella quarta stagione di Stranger Things!

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail