Harry Potter compie 20 anni, festa alla Fiera di Cagliari con Viktor Krum

Harry Potter compie 20 anni. Festa di compleanno a Cagliari. Sabato 23 e Domenica 24 aprile alla Fiera Campionaria di Cagliari dalle ore 10.00 alle ore 20.00 verrà festeggiato il ventennale dalla nascita di Harry Potter, il mago della celebre saga fantasy di Joanne Rowling, con la presenza straordinaria del noto attore Stan Yanevski, alias Viktor Krum e Alberto Pagnotta.

Tanto divertimento all’insegna della magia, tante le attrazioni, incluso il Luna Park potteriano, numerose le iniziative come la Gara cosplay, caccia al tesoro e tante altre.

“Eventi come questo contribuiscono sicuramente a promuovere al meglio la nostra città”, ha dichiarato Assessore Sorgia, assessore al Turismo, “la presenza di Victor Krum che arriverà direttamente dalla Bulgaria rappresenta una opportunità straordinaria: sono diverse infatti le richieste di prenotazioni da tutta Italia per un evento che celebrerà i festeggiamenti dei 20 anni dalla nascita di Harry Potter”.

E prima dell’evento scatta la Caccia al tesoro nelle vie dello shopping del centro Il gioco organizzato da Potter Day Sardegna si svolgerà nella serata del 20 aprile 2022 dalle 17 alle 19 30. E sarà articolata così: alcuni negozi di via Manno e via Garibaldi avranno affissa in vetrina una locandina dell’evento “caccia al tesoro” contenente un’immagine (es. boccino, bacchetta, horcrux, ecc…). Ogni partecipante dovrà scattare delle foto a tutte le locandine affisse nei negozi per un totale di 40, collezionando nel propri telefonini le immagini dell’oggetto a tema. Chi per primo (in ordine di tempo) terminerà il giro e si recherà dai referenti con tutti gli indirizzi fotografati (40) e risponderà correttamente a un quiz di 3 domande vincerà il premio. Tutti gli altri partecipanti avranno comunque diritto a 2 biglietti omaggio per il Potter Day del 23/24 aprile.

Primo Premio: un weekend nuragico di 2 giorni (pranzo, escursione in sito archeologico, cena, pernottamento ed escursione in aziende locali, pranzo, cesto di degustazioni) presso Ilbono, premio da utilizzare a scadenza.