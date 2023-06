Harley, birra e rock: il Nureci Beer Fest darà una mano a chi si occupa di autismo

Nureci

La Pro loco promuove l’evento e invita i bikers a partecipare anche senza prenotazione

Birra, Harley Davidson, moto custom di ogni genere e auto americane, anche d’epoca. Saranno questi i principali ingredienti del “Nureci Beer Fest – Il cuore del Rock batte per l’autismo”.

La manifestazione – in programma il 17 giugno – è promossa dalla Pro loco del piccolo paese della Marmilla e lega divertimento a solidarietà. L’evento, infatti, ha uno scopo benefico: sensibilizzare sull’autismo e donare il ricavato della serata a un’associazione del territorio che si occupa del disturbo del neuro-sviluppo.

Si comincia alle 18, con il saluto del sindaco Emanuel Atzori e della presidente della Pro loco Monica Putzu, seguito da un aperitivo di benvenuto.

Auto e moto saranno esposte nel piazzale del municipio. “Ne aspettiamo tante, anche senza alcuna prenotazione: chiunque volesse aggiungersi sarà il benvenuto”, spiegano dalla Pro loco. “Faremo trascorrere loro una serata particolare in un contesto di festa”.

Non mancheranno birra, cibo – con stand di street food locale – e buona musica. Protagonisti saranno la Virgin Killer, tribute band degli Iron Maiden, e il dj Riccardo Dorascenzi.

“Facciamo appello ai bikers della Sardegna, ma non solo”, l’appello della Pro loco: “Aderite a questa significativa serata, sia per far ammirare le vostre moto, sia per un impegno sociale importante”.