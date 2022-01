Ghilarza

Il consigliere regionale Alessandro Solinas segnala alla Giunta la disparità di trattamento



Il personale sanitario in servizio nel reparto di Medicina dell’ospedale Delogu di Ghilarza ha diritto all’indennità prevista per gli operatori che lavorano nei reparti Covid. Lo fa notare il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Alessandro Solinas in una mozione indirizzata al presidente della Regione Christian Solinas e all’assessore della Sanità Mario Nieddu.

“Come l’anno scorso”, scrive Solinas, “anche quest’anno il reparto di Medicina dell’ospedale Delogu di Ghilarza è stato chiamato a dare un fondamentale contributo alla gestione dell’emergenza ed è diventato immediatamente operativo, attrezzandosi per gestire i casi Covid, compresi quelli di pazienti fragili in condizioni gravi che hanno necessità di terapie con ossigeno ad alti flussi”.

“Ancora una volta, il reparto di Medicina di Ghilarza esegue di fatto le stesse attività previste in un reparto Covid di terapia intensiva, con i medesimi rischi. Tuttavia”, continua il consigliere dei 5 Stelle, “al personale continua a non venire corrisposta l’indennità prevista per il personale sanitario impiegato nei reparti Covid. A trovarsi in questa situazione incresciosa sono 22 professionisti sanitari che svolgono le proprie mansioni all’interno di un reparto ad altissimo rischio contagio. Medici e infermieri che si prendono cura di pazienti in condizioni di salute critiche, nonostante il reparto non sia strutturato come una terapia intensiva e non disponga nemmeno di un vero impianto di ossigenazione fisso a parete”.

“Questo reparto, pur non essendo classificato all’origine come Covid, oggi opera come tale”, dichiara ancora il consigliere regionale di minoranza. “Per questo trovo profondamente ingiusto che per una mancanza di requisiti legati soltanto alla burocrazia si stia continuando a non corrispondere una indennità che spetta di diritto a chi si sta sacrificando come i medici e gli infermieri del resto dell’isola”.