Hanno cercato di salvare dalle fiamme un uomo ad Assemini, premio speciale per due poliziotti di Cagliari

Una doppia promozione per merito straordinario, è quella che sarà data domani a Cagliari, dal questore Paolo Rossi, a Matteo Marras e Loris Tola, i due agenti intervenuti lo scorso 24 settembre in Corso America ad Assemini e che hanno cercato di salvare un operaio rumeno di 51 anni, Costantin Ceoclu (morto dopo tre giorni), che si era cosparso di benzina e si era dato fuoco per protestare contro i mancati pagamenti di alcuni lavori edili da parte del titolare di una caffetteria. Marras e Tola avevano subito soccorso l’uomo, e il primo agente era rimasto ustionato: anche il suo collega aveva riportato danni perchè aveva anche cercato di salvare Marras dalle fiamme. Dopo mesi in ospedale, Matteo Marras è tornato in servizio: “È rientrato, è di nuovo tra noi e scalpita per tornare in servizio”, spiega il questore Paolo Rossi. “A lui e al collega intervenuti ad Assemini andrà la promozione per merito straordinario”. Un riconoscimento molto importante e riservato solo ai poliziotti che si sono distinti per atti eroici.E il fatto di aver cercato di strappare alla morte Costantin Ceoclu, restando feriti, rientra appieno tra le motivazioni della speciale promozione.