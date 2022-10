Una distrazione poteva costare molto cara a un giovane di Quartu che, al volante di una Fiat Punto, ha tamponato una Jeep Renegade dei carabinieri: il tamponamento è avvenuto nella centralissima via Marconi, all’altezza del supermercato Conad. L’auto dei militari era in fase di svolta per entrare nel parcheggio dell’attività commerciale quando è stata colpita dall’utilitaria. Il ragazzo si è subito fermato e, fortunatamente, è rimasto illeso. Sorte diversa è toccata ai carabinieri, rimasti leggermente feriti a causa dell’impatto: sono stati portati, infatti, in codice giallo, al Policlinico di Monserrato. Le loro condizioni, per fortuna, non destano particolari preoccupazioni. Nessun’altra auto è rimasta coinvolta.

