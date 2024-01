Tragedia nella scuola Manzoni di Reggio Emilia. Un giovane sardo, il tredicenne Riccardo Curreli, è morto all’improvviso mentre stava salendo le scale dell’istituto. I tentativi di rianimazione del ragazzino si sono rivelati inutili. Il personale medico del 118, intervenuto con un’ambulanza, non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Distrutti dal dolore madre e padre di Curreli, arrivati in Emilia Romagna dalla Sardegna solo da pochi mesi per motivi di lavoro.

Sul corpo del tredicenne è stata comunque disposta l’autopsia per chiarire le cause dell’improvviso decesso.