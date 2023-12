Ha un malore improvviso al volante, guardia giurata di Ozieri muore a 43 anni: addio a Giovanna Arcadu

Si è accasciata all’improvviso mentre stava guidando per tornare nella sua Anela dopo l’ennesimo turno di lavoro all’ospedale di Ozieri. Giovanna Arcadu è stata stroncata da un malore improvviso ad appena 43 anni. La donna ha avuto la forza di accostarsi sul bordo della strada, attirando l’attenzione di alcuni automobilisti che si sono subito fermati per prestarle i primi soccorsi e chiamare il 118. Sul posto è arrivata un’ambulanza ma, nonostante i tentativi di rianimazione effettuati dal personale medico, il cuore della quarantatreenne non ha più ripreso a battere. Due le comunità in lutto, Ozieri e Anela. Il corpo della donna è stato trasferito all’istituto di medicina legale di Sassari per un esame necroscopico, utile per capire le reali cause dell’inaspettato decesso.

Il funerale sarà celebrato nella chiesa dei santi Cosma e Damiano, ad Anela: “Con profondo dolore annunciamo l’improvvisa morte della cara Giovanna Arcadu. Con la discrezione della preghiera e della vicinanza ci accostiamo al dolore della mamma Piera, del padre Tonino, della sorella Andreana con Tonio, e dei cari nipoti Samuele, Valeria, Alessandro”, così scrive sulla pagina Facebook ufficiale della chiesa il parroco. “Ciao Giovanna, la tua giovane vita possa brillare in cielo”.