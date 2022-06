Ha un malore e si ribalta con l’auto, 65enne israeliano muore a Flumini di Quartu

Tragedia a Flumini di Quartu. Un uomo di 65 anni, originario di Israele ma , si è sentito male all’improvviso e ha perso il controllo della sua Mercedes C 180: l’auto si è ribaltata e per il sessantacinquenne non c’è stato nulla da fare. Sul posto il 118, con una medicalizzata Mike: i soccorsi si sono rivelati inutili. In azione anche i Vigili del fuoco e la Polstrada. A tradire lo straniero, quindi, un malore, che non gli ha lasciato scampo.

Il dramma è avvenuto in un punto della via Leonardo da Vinci molto trafficato in questo primo fine settimana di giugno: la zona di Capitana non è distante e tanti sono ancora in viaggio per raggiungere la zona del litorale. Il traffico, come prevedibile, ha subìto forti rallentamenti.