Ha un malore e perde il controllo dell'auto, grave un 75enne - Sardegna

È stato colto da un infarto mentre era alla guida della sua auto ed è finito contro il guardrail. Un uomo di 75 anni è stato trasportato all'ospedale Brotzu in codice rosso e le sue condizioni sono gravissime.

L'automobilista stava percorrendo la strada provinciale 17 quando, arrivato in località Cala Serena (Geremeas), nel territorio di Quartu Sant'Elena, si è sentito male e ha perso il controllo dell'auto. La corsa è finita contro il guardrail.

Immediata la richiesta di soccorsi e l'arrivo sul posto dei vigili del fuoco, dell'ambulanza del 118 e l'elisoccorso e della polizia stradale. I medici del 118 hanno rianimato sul posto l'automobilista e dopo averlo stabilizzato, lo hanno trasportato d'urgenza al Brotzu. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la zona.



Fonte: Ansa Sardegna