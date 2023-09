Ha un malore e muore in strada a 62 anni, lacrime a Pirri per Rita Chessa

Aveva sessantadue anni Rita Chessa, la donna che è stata stroncata da un malore improvviso ieri sera a Pirri, mentre si trovava nella zona di via Italia, non molto distante dalla sua abitazione in una traversa della centralissima piazza pirrese. I soccorritori, arrivati con un’ambulanza della Mike, si sono prodigati in tutti i modi per salvarla, ma è stato tutto inutile. Dolore e choc tra i tanti cittadini che hanno sperato sino all’ultimo in un lieto fine. Che però non c’è stato. Dopo che i medici hanno appurato il decesso per cause naturali, nella tarda serata la salma è stata portata al cimitero di San Michele.

Tanti i commenti di cordoglio e di vicinanza alla famiglia della Chessa sui social e nei gruppi Facebook di Pirri. La sessantaduenne lascia due figli.