Ha un malore, blocca l’auto e muore lungo la Statale 131

Uras

Dramma nei pressi dello svincolo per Uras

Tragedia ieri sera lungo la Statale 131. Un pensionato di Oristano è morto in una piazzola di sosta, dopo aver accusato un malore. È successo intorno alle 19 all’altezza del chilometro 69, allo svincolo per Uras.

Secondo quanto è stato accertato dalla polizia stradale, l’uomo – di 84 anni – rientrava a Oristano alla guida della propria auto quando si è sentito male.

Per fortuna ha fatto in tempo ad accostare e a parcheggiare nella piazzola ma subito dopo ha perso conoscenza.

Quando sul posto sono arrivati i soccorsi, per il poveretto non c’era più niente da fare. Il medico del 118 ha potuto solo constatare il decesso, per causa da accerttare.

La Polstrada ha inviato un rapporto alla Procura della Repubblica.

Martedì 18 luglio 2023