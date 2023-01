Ha un incidente in moto, muore dopo due mesi al Brotzu: lacrime per Luca “lupo” Ghiani

Se n’è andato dopo due mesi di battaglia, Luca Ghiani, per tutti “Lupo”. Appassionato di motocross, per tanti anni ha partecipato a gare e competizioni in tutta la Sardegna. Lo scorso otto novembre aveva avuto, proprio in moto, un brutto incidente in una pista a Dolianova. Le sue condizioni erano state sin da subito definite gravi: portato al Brotzu, non è mai uscito dal reparto di Rianimazione. La sua famiglia aveva lanciato, una settimana fa, un appello per la donazione di sangue: “Luca Ghiani ha bisogno di sangue, chi è disponibile deve andare all centro trasfusionale dell’Arnas-Brotzu. Grazie infinite”. Tutto inutile, purtroppo: qualche ora fa il suo cuore ha cessato di battere per sempre. Luca “Lupo” Ghiani lascia la moglie, Elisabetta Orrù, titolare di un’azienda di ricambi metallici a Macchiareddu, e una figlia ventenne.

Sui social in tantissimi lo stanno già piangendo, a partire dai suoi amici e compagni di gare di motocross ma, anche, di tour in bicicletta, l’altra grande passione di Ghiani. Residente a Quartu, la notizia ha subito fatto il giro della città. Il 54enne era molto conosciuto anche a Cagliari.