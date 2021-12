Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 03 92, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

“L’olio di palma è una sostanza liquida classificata nociva dalla convenzione internazionale Marpol”, si legge in una nota diffusa dalla Capitaneria di porto di Oristano, “nonché inquinante e pericoloso secondo il Codice internazionale per il trasporto alla rinfusa di sostanze chimiche pericolose”.

L’allerta era partito dall’Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA), che con il sistema denominato Clea Sea Net (che utilizza immagini trasmesse dai satelliti) ha individuato la chiazza oleosa in un tratto di mare all’interno della Zona di protezione ecologica del Mediterraneo nord occidentale, del Mar Ligure e del Mar Tirreno”.

L’unità, inoltre, è stata assoggettata a ispezione PSC e sottoposta a fermo amministrativo per gravi irregolarità relativi alla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, che ha dovuto eliminare prima di riprendere la navigazione.

