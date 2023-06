Gustare Marceddì nonostante le nuvole: una domenica con i piatti tipici della laguna

Terralba

Niente pioggia sulla borgata di Terralba, premiati i visitatori

Sono stati circa un migliaio i visitatori che hanno scelto di passare domenica 4 giugno tra i sapori e i profumi di “Gustando Marceddì”, la rassegna gastronomica ospitata dal villaggio di pescatori della laguna di Terralba.

“Il tempo ci ha graziati, pioveva ovunque tranne che da noi”, ha commentato il presidente della Pro loco di Terralba, Pinuccio Diana. “Chiaramente il meteo ha comunque condizionato l’iniziativa, dal momento che in molti hanno rinunciato vedendo le condizioni nei propri comuni. In molti hanno chiamato da tutta l’Isola per chiederci se stesse piovendo. Abbiamo cercato di rispondere a tutti, nonostante a Marceddì ci sia poco campo per i cellulari”.