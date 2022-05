Gustando Marceddì, un’edizione memorabile: a migliaia per il menù a base di pesce

Terralba Chi non ha trovato posto all’ombra dei gazebo è andato a mangiare in pineta

Un’edizione di “Gustando Marceddì” che verrà ricordata. Sarà stata anche la nostalgia, dopo i due anni di stop imposti dalla pandemia, ma ieri nel borgo di pescatori a pochi chilometri da Terralba c’è stata un’invasione. Staccati circa 2.500 biglietti, il numero di visitatori ha superato le cifre registrate nel 2019. Il buon esito dell’iniziativa è dovuto sicuramente alla varietà del menù, suddiviso in antipasti, primi e secondi, tutti rigorosamente a base di pesce, pescato e preparato dai pescatori di Marceddì. Lunghe le code in attesa del fritto misto, ma anche la fregola e la pasta ai frutti di mare sono andate a ruba. Così come il polpo con capperi e olive e il muggine arrosto.

In attesa del fritto misto: uno dei piatti più richiesti a Gustando Marceddì. Foto di Pinuccio Diana

“Abbiamo iniziato a distribuire i biglietti alle 10, la gente ci stava già aspettando da qualche minuto”, racconta Pinuccio Diana, presidente della Pro loco di Terralba, l’associazione che ha tenuto le redini dell’iniziativa. “La distribuzione dei piatti è cominciata prima di mezzogiorno”. I gazebo per gli ospiti montati dalla Pro loco lungo la via Sardus Pater, di fronte al porticciolo, non sono stati sufficienti: chi non ha trovato posto è andato a mangiare all’ombra in pineta, all’entrata della borgata. “Ma nessuno si è lamentato, tutti erano soddisfatti”, precisa Pinuccio Diana. Analogo il discorso sulla situazione dei parcheggi: “La gente ha trovato posto sia nell’area accanto alla chiesa della Madonna di Bonaria, sia all’interno della borgata e all’inizio di Marceddì, poco prima della pineta”, aggiunge Pinuccio Diana. “Abbiamo continuato fino alle 15, quando alcuni piatti erano già terminati”, fa sapere il presidente della Pro loco terralbese. L’evento si è concluso in serata, con il dj set e la musica dal vivo del duo Michele Diana e Gianmatteo Zucca. Grande successo anche per gli eventi connessi a “Gustando Marceddì”: la mostra pittorica dell’associazione culturale ClaArt e l’esposizione delle ceramiche di Luca Zedda al Museo del mare. Bene anche le visite alla torre aragonese, aperta per l’occasione: sono state più di 400 le persone che sono salite ad ammirare il panorama dello stagno e ad ascoltare le spiegazioni date da giovanissimi volontari.

Commensali all'ombra dei gazebo allestiti dalla Pro loco di Terralba. Foto di Pinuccio Diana

Lunedì 30 maggio 2022 Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 03 92, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Fonte: Link Oristano