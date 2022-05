Terralba

Domenica sarà possibile anche visitare la torre. Due mostre al museo

Tutto pronto per la 14ª edizione di “Gustando Marceddì”, la rassegna gastronomica in programma domenica 29 maggio dalle 12 nella borgata a pochi chilometri da Terralba. Anche quest’anno, sarà la Pro loco terralbese a dirigere l’iniziativa, in compagnia dei comitati Leva 70 e Leva 72.

Il mare sarà il protagonista in tutte le sue varietà. Cuochi per un giorno, i pescatori di Marceddì realizzeranno piatti a base di pesce, che poi verranno distribuiti dai soci della Pro loco in via Sardus Pater, di fronte al porticciolo. Un peschereccio ormeggiato in porto servirà cibo pronto a bordo.

Il menù sarà ricco: dagli antipasti di cozze al polpo con capperi e olive, per passare alla burrida di razza, ai primi piatti con pasta e fregola ai frutti di mare (quest’ultima preparata dalla Leva 72). Poi i secondi piatti con muggini arrosto, pesce fritto, polpo con patate. Prelibatezze della laguna accompagnate da verdure, pane, acqua, vino bovale e vermentino delle cantine dei piccoli produttori locali.

I cibi si potranno degustare lungo via Sardus Pater, all’ombra dei gazebo allestiti dalla Pro loco. I visitatori potranno acquistare i biglietti direttamente il 29 maggio, alle casse della Pro loco: 8 euro per un piatto, 15 per due, 20 euro per tre. Riceveranno anche una mappa con i punti di consegna dei cibi presenti nel menù.

Tra un piatto di pescato e un altro, si potrà fare due passi verso la torre aragonese, che sarà aperta per l’occasione: visite dalle 11 alle 13 e dalle 15:30 alle 20.

Durante la manifestazione sarà aperto anche il giardino delle orchidee, non molto distante dalla pineta di Marceddì.

Gli appassionati di arte, invece, potranno ammirare le opere dell’associazione culturale ClaArt e le ceramiche di Luca Zedda al Museo del Mare di Marceddì, sul lungomare.