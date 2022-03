I carabinieri hanno bloccato l'uomo che ha anche inveito contro di loro e che si era reso autore di altri atti persecutori sulla donna

GUSPINI. Minaccia di morte la ex compagna che non voleva più sapere di lui e cerca di entrare con la forza nella sua abitazione, finché non sono arrivati i carabinieri che lo hanno fermato, non senza aver dovuto fronteggiare la sua violenta reazione verbale e fisica. Protagonista un trentaquattrenne originario della provincia di Bologna e abitante a Guspini, arrestato nella circostanza dai carabinieri di Arbus e del nucleo radiomobile della Compagnia di Villacidro.

Il magistrato ha disposto l’arresto dati anche i suoi precedenti: il 5 febbraio scorso era stato denunciato in stato di libertà per atti persecutori verso la stessa ex compagna. Ieri sera 28 febbraio si è ripetuto. Si è recato due volte nell’abitazione della donna, anche lei abbastanza giovane, dapprima minacciandola di morte mimando il gesto di spararle, ed in seconda battuta ha tentato di introdursi nella sua abitazione colpendo con calci e pugni la porta dell'abitazione, poi suonando con insistenza e minacciandola nuovamente di morte.

I carabinieri di Arbus intervenuti nel tentativo di placare gli animi sono stati insultati e strattonati. il trentaquattrenne ha inoltre tentato di impossessarsi delle manette di sicurezza di uno dei carabinieri. L'uomo è stato bloccato dai militari e l’arrivo dei colleghi del nucleo radiomobile da Villacidro ha riportato il giovane a più miti consigli. È scattato però l’arresto su disposizione del magistrato di turno in Procura a Cagliari, in attesa del processo con giudizio direttissimo. (l.on)