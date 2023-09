Guspini, Julian Leo in Franciacorta al Campionato del Mondo Fia Karting

Il baby campione Julian Leo volerà in Franciacorta il 4 ottobre: un invito speciale per partecipare al Campionato del Mondo Fia Karting. Il pilota diciassettenne del Team 4 Mori Karting-Alghero, per i risultati raggiunti nella stagione sportiva ancora in corso è stato prescelto da ACI SPORT per prendere parte all’evento internazionale “ROAD TO THE OKN WORLD CUP” in occasione del Campionato del Mondo FIA Karting che si terrà nel mese di ottobre. Una medaglia dopo l’altra, conquistate nelle varie gare disputate, lo hanno già consacrato come un big della specialità tanto da essere scelto per partecipare ai campionati mondiali.

“Sono felice per l’invito ricevuto da ACI SPORT, farò correre insieme a me i 4 Mori che ho fatto stampare sul mio casco – spiega Julian – simbolo della bandiera della Sardegna e della terra in cui sono nato”. L’importante iniziativa di FIA Karting e ACI Sport porterà, dunque, ad una vera e propria consacrazione del programma adottato da ACI Sport per le due nuove categorie OK-N e OK-N Junior, che in Italia hanno già debuttato con grande successo nel Campionato Italiano ACI Karting e nella Coppa Italia di Zona e che all’evento di Franciacorta potranno beneficiare di una copertura televisiva streaming a livello mondiale.