Guspini, devastata dai vandali la palestra all'aperto

A Guspini la palestra all’aperto presa di mira dai vandali: montato pochi giorni fa il primo attrezzo per allenarsi in mezzo al verde del parco, “qualcuno sta pensando di portaselo via?” si interroga l’assessore allo sport Marcello Fanari. Non solo: rotto anche il canestro, utilizzato dai giovani che, tra un tiro e l’altro, si dilettano nel basket. È oramai una buona e sana consuetudine quella da parte delle amministrazioni comunali di attrezzare spazi pubblici con tutto ciò che occorre per praticare il fitness, quasi, come in palestra, insomma, e il centro del Medio Campidano, molto attivo dal punto di vista sportivo, non è da meno. Infatti, solo qualche giorno fa, è stato installato il primo attrezzo in mezzo al prato verde dagli addetti incaricati che, con i macchinari idonei, hanno piantato al suolo le solide basi. Oggi la “sorpresa”: la struttura si muove. “A pensar male si fa peccato” ha scritto nella sua pagina Facebook l’assessore, che ha ricevuto la segnalazione da parte di un cittadino. “Spero che il senso civico di questa persona basti a evitare una vergogna per il nostro paese” ha aggiunto Fanari. Utilizzato, forse, non nel modo corretto, chissà, quel che è certo è che è stato smosso dal suolo. Nessun dubbio, invece, riguardo al cesto da centrare per i tiri a canestro: è stato volutamente vandalizzato. Un danno non tanto economico bensì sociale, che dimostra, purtroppo, che l’inciviltà di pochi è un dispiacere per tutta la comunità.