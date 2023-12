Guspini, continua a molestare la ex compagna: commerciante in carcere.

Ieri a Guspini i carabinieri della Stazione di Arbus hanno arrestato un 60enne del luogo, commerciante, noto alle forze dell’ordine. All’uomo viene contestata la commissione in flagranza del delitto di atti persecutori. Benché vi fosse un provvedimento di ammonimento emesso dal Questore di Cagliari nei suoi confronti, l’uomo ha continuato a perseguitare la sua ex compagna mediante appostamenti, pedinamenti e tentativi di avvicinamento sul luogo di lavoro, oltre alla pubblicazione su Facebook di messaggi subliminali più o meno riconducibili a velate minacce nei confronti della donna. I carabinieri hanno svolto così un servizio di osservazione da posizione defilata, bloccandolo nelle vicinanze della fermata dell’autobus di cui la donna attendeva l’arrivo, per il rientro a casa. Avendola vista, l’uomo le si era avvicinato, asserendo di volersi confrontare con lei sulla fine della loro relazione. Immediatamente i carabinieri sono intervenuti in soccorso della vittima e, dopo aver acquisito una dettagliata querela per i fatti appena accaduti, hanno proceduto all’arresto del persecutore che è stato trasferito presso la casa circondariale di Uta, come disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari.