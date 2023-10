Guspini, calci e pugni ad un compaesano: due denunce.

Il 15 ottobre, a Guspini, i carabinieri hanno denunciato per lesioni personali in concorso un 33enne e un 40enne, entrambi residenti nel comune. Nella mattinata del 10 ottobre scorso i due, per futili motivi, hanno aggredito con calci e pugni un loro compaesano procurandogli lesioni personali giudicate guaribili in 30 giorni.