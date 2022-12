Guspini, baby campione premiato con un attestato di merito sportivo

Giovane promessa, bello come mamma Ottavia e papà Fabio, Julian si aggiunge alla lunga lista degli sportivi sardi che, quest’anno soprattutto, hanno portato a casa successi importanti e onorato le maglie che indossano. Ed è per questo motivo che il Comune ha deciso di premiare la passione che, da un anno, il giovane coltiva e che, da pochi mesi, gareggia ufficialmente nelle gare agonistiche. Corre con il team “4 Mori Karting Alghero”, e, competizione dopo competizione, si è distinto dai suoi avversari per tenacia e bravura.

“Anche oggi una bella emozione vedere mio nipote premiato per meriti sportivi dall’amministrazione comunale. Riempie d’orgoglio” , esprime entusiasto il nonno Franco Ruggeri.

Il 4 settembre sul circuito SestuGo ha partecipato alla quinta prova del campionato regionale karting ACI sport come esordiente nella categoria X 30 Senior, conquistando il secondo posto in una prova sempre in crescendo. I risultati ottenuti da Julian nella prova regionale sono stati definiti dagli addetti ai lavori straordinari, considerato che è da soli pochi mesi che è alla guida di un kart da competizione. Un talento, insomma, tutto da coltivare e giovanissima promessa sarda dello sport: l’anno prossimo nuove sfide lo attendono è, considerate le prospettive, altri successi saranno da vantare.