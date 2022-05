La patente di guida le è stata per questo ritirata e sono state informate la Procura della Repubblica e la Prefettura di Cagliari per gli aspetti di rispettiva competenza.(l.on)

I militari erano intervenuti lungo la strada provinciale vicino a Serramanna per un incidente stradale nel quale la ragazza, da sola a bordo di una Fiat Punto di proprietà di un’amica che gliela aveva prestata, aveva perso il controllo del mezzo, uscendo di strada su terreno agricolo adiacente ma senza apparenti conseguenze fisiche. Precauzionalmente trasportata all’ospedale Brotzu dal 118 per accertamenti medici. A esito di esami clinici richiesti dai carabinieri operanti, è emerso che la giovane era sotto effetto della marijuana.

SERRAMANNA. Finisce fuori strada con l’auto prestatale da un’amica e rimane fortunatamente illesa, ma nei successivi controlli precauzionali effettuati in ospedale è risultata positiva al test dei “cannabinoidi”. In pratica era sotto gli effetti della marijuana. Ieri i carabinieri del Radiomobile della locale Compagnia di Sanluri hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per guida sotto l’effetto di stupefacenti, una 24enne di Serramanna.

Fonte: La Nuova Sardegna

