Guida ubriaco e finisce fuori strada con la Vespa: denunciato un artigiano di Quartu

Ieri a Quartu Sant’Elena i carabinieri, a conclusione di un intervento su strada e dei successivi accertamenti, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per guida in stato di ebbrezza alcolica, un 54enne del luogo, artigiano, incensurato.

L’uomo, alla guida del proprio motociclo Piaggio Vespa 125, si era reso protagonista di un incidente stradale autonomo avvenuto sulla strada provinciale 15 di Maracalagonis. Era andato fuori strada da solo. Trasportato per accertamenti presso il policlinico di Monserrato e sottoposto agli inevitabili esami tossicologici è risultato essere positivo, evidenziando un tasso alcolemico di 1,18 grammi per litro. La patente di guida gli è stata ritirata dai militari operanti mentre il motociclo è stato sottoposto a fermo amministrativo ed affidato alla stessa persona. L’autorità giudiziaria e quella amministrativa sono state informate per gli aspetti di rispettiva competenza.