Guida sotto l'effetto della coca e tampona un’auto con un bimbo a bordo: nei guai un 32enne di Samassi

Il 13 agosto scorso i Carabinieri di Sanluri erano intervenuti sulla strada statale 131 al chilometro 34 + 200, territorio del Comune di Serrenti, dopo un sinistro stradale con feriti che aveva coinvolto due autoveicoli. Si trattava di un’Audi A3, condotta da un 32enne di Samassi, che era andato a tamponare un Ford c-max, a bordo del quale c’era il proprietario, conducente del mezzo, la moglie 47enne, nonché il figlio della coppia di soli sei anni.

Dopo l’impatto entrambe le auto erano rimaste sulla carreggiata e la viabilità non era stata interrotta.

I carabinieri e il carro attrezzi erano intervenuti su richiesta dell’autista del mezzo tamponato. A distanza di circa un mese sono pervenuti gli esiti degli esami tossicologici sul campione di sangue dell’autista del mezzo che aveva tamponato ed è emerso che questi era positivo per presenza nel campione ematico di cocaina e oppiacei. Gli è stata conseguentemente ritirata dai carabinieri la patente di guida ed è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti.” Farà una certa fatica nel poter recuperare la patente”, commentano i militari. La Procura della Repubblica e la Prefettura di Cagliari sono state informate per gli aspetti di rispettiva competenza.