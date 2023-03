Guida senza patente e scappa a tutta velocità sulla 130: pregiudicato arrestato a Iglesias

Ieri a Iglesias i carabinieri hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di coltelli di genere proibito, un quarantanovenne di Tuili, disoccupato con precedenti denunce e carico, percettore del reddito di cittadinanza.

L’uomo era stato notato muoversi in auto con fare sospetto davanti al supermercato Eurospin di Iglesias ed era stato sottoposto a controllo da parte dei militari che avevano accertato a carico dello stesso la guida senza patente in quanto revocata. Una volta informato dell’intenzione di militari di procedere nei suoi confronti con il sequestro del mezzo, il quarantanovenne è scappato a bordo della propria auto, percorrendo una buona parte del centro di Iglesias contromano e imboccando infine la statale 130 in direzione di Cagliari ad elevata velocità, ponendo a rischio l’incolumità degli altri utenti della strada.

I militari sono lanciati all’inseguimento dell’auto e l’hanno fermato dopo circa 40 chilometri, con l’ausilio di una pattuglia della Stazione di Gonnesa e sono stati costretti ad estrarre la pistola taser senza utilizzarla, in quanto l’uomo era uscito dalla propria autovettura con fare aggressivo sulla carreggiata della statale, percorsa da molte autovetture a velocità sostenuta.

Bloccato senza colluttazione ed alcun danno ai mezzi l’uomo è stato perquisito e trovato in possesso di due coltelli che venivano sottoposti a sequestro così come l’auto a lui intestata. Al termine della redazione dei verbali descrittivi di quanto accaduto l’uomo è stato arrestato e verrà sottoposto a giudizio con rito direttissimo stamattina presso il palazzo di giustizia di Cagliari. Nel corso dell’udienza di convalida il giudice ha inflitto all’uomo l’obbligo di dimora nel Comune di residenza con divieto di uscire di casa in orario notturno.