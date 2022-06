Villacidro

La scorsa notta l’incidente sulla Statale 196

Pur non avendo mai ottenuto la patente, si è messo alla guida di una Lancia Ypsilon ed è finito fuori strada. Il ventenne al volante è finito in ospedale per accertamenti insieme a una ventiduenne che era con lui in macchina. Le loro condizioni non sono preoccupanti.

L’incidente, le cui cause sono ancora da chiarire, è avvenuto la scorsa notte a Villacidro, al chilometro 23,200 della Statale 196.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il 118. Dopo aver prestato i primi soccorsi, i sanitari hanno accompagnato i giovani al “Nostra Signora di Bonaria” di San Gavino Monreale.

Dalle verifiche è emerso che il giovane alla guida non ha mai conseguito la patente e già in passato era stato segnalato dai carabinieri dopo essere stato fermato al volante di un’automobile. Ora è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per guida reiterata senza patente.

Mercoledì, 22 giugno 2022

