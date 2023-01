Guida senza patente. Disoccupato nei guai: perderà anche il reddito di cittadinanza. Oggi a Dolianova i carabinieri del Radiomobile hanno denunciato in stato di libertà alla Procura per guida senza patente, in quanto mai conseguita, un trentasettenne del luogo, disoccupato, noto per precedenti vicende giudiziarie, sottoposto alla misura di prevenzione personale dell’avviso orale, percettore del reddito di cittadinanza.

L’uomo, poco dopo le 7, è stato fermato dai carabinieri in mentre era alla guida di una Renault Mégane di proprietà di una concessionaria di Donori. È subito emerso che era sprovvisto di patente di guida in quanto non l’ha mai conseguita. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo e affidato a una depositeria convenzionata di Decimomannu. L’autorità giudiziaria e quella amministrativa saranno informate. Una denuncia alla Procura della Repubblica è anche tale da far decadere il diritto del giovane a percepire il reddito di cittadinanza e pertanto anche l’Inps verrà informata di quanto accaduto tipo affinché valuti la revoca del beneficio.

L'articolo Guida senza patente, disoccupato di Dolianova nei guai: perderà anche il reddito di cittadinanza proviene da Casteddu On line.