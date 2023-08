Un ambulante di trentotto anni di Donori è stato denunciato dai carabinieri della stazione cittadina e da quelli del Norm di Dolianova per guida in stato di ebrezza. L’uomo, fermato per un controllo mentre stava guidando una Bmw in piazza Italia, proprio davanti al palazzo del Comune, è risultato ubriaco: l’alcoltest ha segnato un tasso alcolemico di 1,21 grammi per litro. La macchina è stata consegnata al legittimo proprietario, mentre i militari hanno ritirato la patente del trentottenne.