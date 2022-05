Guida Espresso: Dal Corsaro a Cagliari e Confusion a Porto Cervo confermano i "3 Cappelli". I due ristoranti, con i rispettivi chef, entrambi stella Michelin, Stefano Deidda e Italo Bassi, mantengono la prestigiosa posizione nella guida 'I ristoranti e i vini d'Italia 2022'. Il più alto risultato ottenuto dalla Sardegna. La Guida ne assegna infatti da 1 a 5.

L'Isola a tavola si fa sempre più apprezzare dagli esperti.

Se restano 25 i ristoranti entrati nella guida da nord al sud, salgono da uno a cinque quelli con "2 Cappelli": il celebre chef carlofortino Luigi Pomata mantiene la posizione ma la rinomata guida promuove quest'anno anche Hub di Macomer, I Sarti del gusto a Cagliari, Arkè a Quartu Sant'Elena, Da Achille Hotel Moderno a Sant'Antioco. "Siamo contenti dell'ulteriore riconoscimento che evidenzia gli aspetti a cui teniamo di più: il valore sociale del nostro progetto e la semplicità con quale ci rivolgiamo ai nostri clienti", commenta Leonardo Marongiu, chef dello Hub.

Altri 18 si aggiudicano "1 Cappello" con quattro new entry: Chiaroscuro di Marina Ravarotto a Cagliari, Duanima, sempre nel capoluogo sardo, Musciora ad Alghero, Il Purgatorio Dani e Pier Restaurant di Tempio Pausania. Riconfermati invece Il Portolano a Loiri Porto San Paolo; Somu di Arzachena-Baja Sardinia, con lo chef Salvatore Camedda, fresco di stella Michelin, e sempre a Baja Sardinia il ristorante La Rocca; Coxinendi a Sanluri; Da Nicolo a Carloforte; L'Essenza Bistrot a Bosa; Su Gologone a Oliena; Al Tuguri di Alghero; Il Cormorano di Castelsardo; Hotel Golden Gate a Bortigiadas; Hotel Gabbiano Azzurro-Blu, Golfo Aranci; La Gritta, Palau; I Frati rossi a Porto Cervo; Da Giovannino a Porto Rotondo.

Confermate le pizzerie che hanno conquistato il massimo riconoscimento per la Sardegna. "3 spicchi" sono andati a Framento a Cagliari, Re/Mi a Sassari e Bosco a Tempio Pausania.

Mantiene la posizione anche Sa Scolla di Cagliari con "2 spicchi".



Fonte: Ansa Sardegna

