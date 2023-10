Guida e telefoni cellulari, una settimana di controlli con RoadPol

Dal 9 ottobre Anche nell'Oristanese la campagna europea “Focus on the Road” per la sicurezza stradale

Anche nell’Oristanese la campagna europea “Focus on the Road” per la sicurezza stradale

Nella settimana che va dal 9 al 15 ottobre 2023, anche nell’Oristanese la polizia sarà impegnata nell’operazione RoadPol denominata “Focus on the Road”.

Le pattuglie in servizio sulle strade verificheranno in particolare il rispetto del corretto utilizzo di determinati apparecchi durante la guida: telefoni cellulari, smartphone e cuffie sonore.

Controlli anche sul corretto utilizzo delle cinture di sicurezza, dei seggiolini per i bambini e dei dispositivi di ritenuta in genere da parte di tutti gli utenti della strada.

L’obiettivo di questa operazione, alla quale partecipano tutte le polizie stradali dei Paesi membri dell’Unione Europea aderenti alla cooperazione, è quello ridurre il numero delle vittime della strada e degli incidenti, in adesione al Piano d’Azione europeo 2021-2030, con operazioni congiunte di contrasto delle violazioni e campagne di prevenzione, informazione e comunicazione.

Venerdì, 6 ottobre 2023

