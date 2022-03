Guerra, solidarietà al popolo ucraino: Dolianova pronta ad abbracciare i profughi

La grande solidarietà dei sardi: l’Isola si mobilita per dare sostegno al popolo ucraino, fioccano le iniziative a favore del popolo martoriato dalla guerra. A Dolianova il sindaco Ivan Piras raccoglie le adesioni dei cittadini, delle famiglie e delleAssociazioni, che si rendono disponibili ad ospitare profughi provenienti dalle zone di guerra.Amministratori ma anche semplici cittadini, a distanza di pochi giorni dall’inizio del conflitto tra Russia e Ucraina, tendono la mano al popolo attaccato con iniziative di accoglienza e raccolte di farmaci, cibo e beni di prima necessità.La macchina della solidarietà si mette in moto, come, d’altronde, è sempre accaduto nei momenti più difficili. “I soggetti interessati – comunica Piras – possono manifestare il proprio interesse scrivendo all’indirizzo mail, indicando nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico e tipo di accoglienza offerta (residenziale, semiresidenziale, diurno, ecc…). Con le manifestazioni di disponibilità all’accoglienza che perverranno, verrà creata una mailing list, e non appena sarà chiaro come procedere, comunicheremo loro le modalità operative”.Insomma, un forte segnale di vicinanza solidale da parte della Sardegna. “Questa importante iniziativa – prosegue Piras – vuole contribuire in maniera concreta al supporto del popolo Ucraino fortemente colpito da un evento incivile e disumano come la guerra, da condannare in tutte le sue forme”.