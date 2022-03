Il ministero della Salute, nei giorni scorsi, ha inviato una nota nella quale si spiegava che a seguito dell’evolversi della situazione in Ucraina si è svolta una riunione con l’Health Security Committee / HERA Board sulla richiesta di assistenza umanitaria da parte dell’Ucraina. Sono state evidenziate inoltre le possibili esigenze dei paesi limitrofi in relazione ai fenomeni migratori. La Commissione ha evidenziato con forza la necessità che gli aiuti abbiano un canale ben determinato ed unico, rappresentato dalla DG ECHO e dal meccanismo europeo di Protezione civile.

«È nostro dovere aiutare le popolazioni colpite dalla guerra – dice Chiara Seazzu, direttore generale dell’Aou di Cagliari – è una tragedia che non può lasciarci indifferenti. Per questo abbiamo risposto subito positivamente alla richiesta dell’assessorato».

L’Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari va in aiuto delle popolazioni colpite dalla guerra in Ucraina. Su richiesta dell’assessorato regionale della Sanità, l’azienda ha chiesto al Servizio Farmacia di predisporre un elenco di farmaci da inviare per far fronte alla crisi sanitaria e alla richiesta di assistenza umanitaria.

