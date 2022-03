Suonano le sirene dell’ allarme bomba a Kiev e il sindaco parla di attacco “no-stop”. Mentre le immagini satellitari individuano un convoglio corazzato russo, lungo circa 65 chilometri, in direzione della capitale, l’offensiva militare di Mosca si intensifica su diverse città, tra cui Kharkiv , dove le forze russe hanno lanciato razzi contro un edificio governativo, e Mairupol , senza elettricità dopo gli attacchi delle truppe russe. A un giorno dai primi negoziati, la guerra in Ucraina è tutt’altro che raffreddata. Kiev denuncia che la “Russia bombarda per diffondere panico”, mentre dal Cremlino fanno sapere che l’operazione militare continuerà “fino al raggiungimento degli obiettivi prefissati “. E l’obiettivo ora è la torre della tv di Kiev , colpita dalle forze armate russe, dopo aver detto a chi “abita vicino ai ripetitori di lasciare le loro case”. Il raid, secondo le autorità ucraine, ha provocato almeno 5 vittime.

