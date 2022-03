Sarà ospitata a Cagliari, in un locale messo a disposizione dalla città metropolitana di Cagliari, la sede della croce rossa dove saranno raccolti e smistati i farmaci provenienti da tutti i capoluoghi di provincia (Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari, Olbia e poi Bosa) e destinati alle zone di guerra in Ucraina. Una volta raccolti grandi quantitativi di medicinali, saranno smistati, imballati e spediti: è disperato il bisogno di cure, e naturalmente i medicinali in quelle zone dove niente più esiste, figuriamoci le farmacie, sono indispensabili. Per quanto invece riguarda i prodotti alimentari e i generi di prima necessità, l’appello per i cittadini che vogliono contribuire è a donare denaro per poter acquistare il cibo direttamente sul posto, proprio a causa delle difficoltà logistiche nelle spedizioni.

