Guerra dei gamberi tra pescatori sardi e siciliani a Cagliari, tensione e polizia al porto

Tensione accanto al mercato ittico di viale La Playa a Cagliari, nel porto dei pescatori di Sa Perdixedda. La tensione è scoppiata quando hanno attraccato due motonavi di Mazara del Vallo, per scaricare casse di gamberi. I pescatori sardi li hanno subito notati ed è scoppiata una lite: l’obbiettivo dei sardi era quello di impedire ai colleghi siciliani di sbarcare il loro prodotto e di portarlo al mercato. Sul posto sono intervenute due pattuglie della polizia e la Guardia Costiera e gli animi si sono calmati. Alla fine tutte le casse con i gamberi sono state riportate a bordo delle motonavi siciliane. Sul posto è arrivato anche il direttore di Associazione armatori e presidente di Fedagripesca Sardegna, Renato Murgia: “A causa di un fermo tecnico imposto dalla Regione il venerdì non possiamo attraversare il confine territoriale delle acque per pescare in quelle internazionali. Per noi è un’ingiustizia non poter pescare mentre da altre regioni possono venire e mettere in vendita i loro prodotti”. “La settimana prossima chiederemo un incontro urgente alla Regione per chiarire questo aspetto. Il blocco è a titolo precauzionale, ma noi non dobbiamo essere danneggiati”.