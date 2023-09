Guerra alla plastica ad Assemini, vietate le bottigliette durante le sedute del consiglio comunale

Svolta a favore dell’ambiente per la città dell’hinterland cagliaritano, dopo la proposta, accolta, giunta dalla consigliera di minoranza Sabrina Stara, che chiedeva che durante le sedute istituzionali venissero abolite le bottiglie in plastica, https://www.castedduonline.it/assemini-il-presidente-del-consiglio-decreta-lo-stop-alle-bottigliette-dacqua-in-aula/?fbclid=IwAR1qbSZ7tZQg1xHfRVXblj8PBpe8hOdtgqhokSnQcVR2bEdXp_V6dqAGgs8 giunge la nota da parte del presidente del consiglio Alberto Nioi rivolta a tutti i consiglieri: “Premesso che tra gli obiettivi delle Istituzioni Europee e Nazionali vi è la riduzione dei rifiuti da imballaggi, soprattutto di plastica, considerata tra i maggiori responsabili del pesante inquinamento ambientale che sta mettendo in crisi gli ecosistemi acquatici e terrestri, la Presidenza del Consiglio, raccogliendo la sollecitazione di fasce di concittadini sempre più sensibili ai temi della sostenibilità, non ultimo gli inviti di alcuni colleghi consiglieri, sta valutando la graduale eliminazione della fornitura di acqua minerale in bottiglia, distribuita ad ogni seduta di

Consiglio Comunale.

L’iniziativa si pone diversi obiettivi, in coerenza con le finalità programmatiche dell’Amministrazione Comunale: promuovere l’uso dell’acqua di rete che è di buona qualità e sicura; sensibilizzare la nostra comunità a comportamenti più consapevoli e attenti sul piano ambientale; ridurre l’uso di imballaggi di plastica monouso e il conseguente consumo di energie fossili; rinunciare a quello che appare un piccolo privilegio della parte politica al cospetto dell’intero apparato amministrativo che non beneficia della stessa attenzione.

A partire dalle prossime sedute di Consiglio Comunale le bottiglie di acqua minerale non saranno più posizionate sui nostri banchi ma potranno, all’occorrenza, essere richieste al personale assistente presente in aula.

Superata questa fase, entro poche sedute e salvo imprevisti, la fornitura di acqua minerale verrà quindi sospesa.

L’auspicio è che ciascuno si doti di una scorta d’acqua personale, in alternativa si potrà sempre optare per l’acquisto presso il distributore automatico presente nell’androne d’ingresso all’aula.

Certo di interpretare un sentimento diffuso circa l’utilità che a promuovere buone pratiche a tutela della salute e dell’ambiente siano in primis le Istituzioni, conto nella convinta collaborazione

da parte di tutto il Consiglio Comunale”.

Intanto, per sabato 30 settembre è in programma, presso Piazza Santa Lucia alle ore 9, l’evento nazionale per raccogliere plastica e rifiuti dall’ambiente.